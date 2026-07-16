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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

الكاتب الصحفي محمد صبيح
الكاتب الصحفي محمد صبيح

ليس كل ألم يترك أثرًا في الجسد، فهناك آلام تسكن الروح، وتبقى فيها سنوات طويلة دون أن يراها أحد.. وأقسى هذه الآلام هو الخذلان، خاصة عندما يأتي ممن منحناهم أصدق مشاعرنا، وأخلصنا لهم دون حساب.

المخلصون في علاقاتهم الإنسانية لا يعرفون التمثيل، ولا يجيدون تبديل الوجوه.. يحبون بصدق، ويقفون وقت الشدة، ويحفظون الود، ويقدمون من قلوبهم.. يؤمنون أن الإخلاص قيمة لا تتغير بتغير الظروف، وأن الوفاء ليس موقفًا مؤقتًا، بل مبدأ يعيشون به.

لكنهم يصطدمون يومًا بما لم يتوقعوه أبدًا، فيتحول الاهتمام إلى جفاء، والتقدير إلى تجاهل، والوفاء إلى نكران.

عندها لا تكون الصدمة في تغير الأشخاص فقط، بل في سقوط الصورة التي رسموها لهم داخل قلوبهم.. وهنا يبدأ الوجع الحقيقي.

فالمخلص لا ينكسر لأن شخصًا ابتعد عنه، وإنما ينكسر لأنه لم يتخيل يومًا أن من ظن فيه النجاة من آلام الحياة سيكون سببًا في ألمه. 

ولهذا، مهما لقي من غدر الأشرار في هذه الحياة، فلن يكون أشد قسوة من غدر من أحبهم بصدق وأخلص لهم بإخلاص لا تشوبه مصلحة ولا انتظار لمقابل.

إن جرح الغريب يمكن احتماله، لأنه متوقع، أما جرح من وثقنا به فهو جرح يغير شيئًا في داخل الإنسان إلى الأبد.

بعد هذا الخذلان، يعيش المخلص بجرح عميق لا يشفى، وندبة نفسية لا تزول.. قد يتعلم كيف يتعايش معها، لكنه لا يستطيع أن يمحوها، فتبقى حاضرة في القلب والنفس والذاكرة.

وللأسف، لا تنجح محاولات الاستشفاء دائمًا.. فلا إدراك الجارح لحجم ما اقترفه يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، فالقلب قد استنزف كل ما فيه من احتمال.. كما أن التناسي ليس علاجًا، وإنما محاولة للتعايش، ومرور الزمن لا يمحو كل الجراح، بل يعلمنا فقط كيف نخفيها.

ويبقى السؤال الذي لا يجد المخلص له إجابة: لماذا يتحول بعض الناس بعد كل هذا الصدق؟ ولماذا يكون الجزاء على الوفاء هو الخذلان؟

وربما لن نجد إجابة أبدًا.

لكن ما يجب أن يدركه الجميع هو أن خسارة المخلص ليست خسارته وحده، بل هي خسارة لمن فرط فيه.. فالإخلاص عملة نادرة، ومن اعتاد وجودها لا يشعر بقيمتها إلا بعد أن يفقدها.

إلى هؤلاء الذين خذلونا... قد نمضي في طريقنا، وقد نصمت، وقد لا نعاتب، لكن اعلموا أن بعض الجراح لا تُشفى، ولا يمحوها الزمن، لأنها لم تكن جراحًا في الذاكرة، بل كانت كسورًا أصابت القلب نفسه.

ألم إلى هؤلاء الذين خذلونا المخلص يعيش المخلص بجرح عميق غدر جفاء الإخلاص

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