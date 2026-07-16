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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تداول امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء قبل توزيعها بلجان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تداول أسئلة امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد اليوم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة  2026 مؤمنة بالكامل بداية من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة ، وبالتالي لا مجال لتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 بأي شكل من الأشكال قبل توزيعها في اللجان

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، بنظام التجمعات الامتحانية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على اللجان وتيسير إجراءات التأمين والمتابعة الميدانية، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة للطلاب.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 ..  اليوم

وتنتهي اليوم الخميس 16 يوليو 2026 امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً ، في جميع محافظات الجمهورية 


حيث يصل طلاب الثانوية العامة 2026 اليوم الخميس إلى محطة النهاية في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك بآداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم اليوم الخميس بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والإستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية

وحرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث كان الوزير يطمئن قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات في المواعيد المحددة، كما تابع انتظام فتح اللجان واستقبال الطلاب، وأجرى اتصالات مباشرة بمديري المديريات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، موجهًا بسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وانضباط.

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