أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الثانوية العامة 2026، جاءت معظمها فوق مستوى الطالب المتوسط

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان، أن طلاب الثانوية العامة سينتهوا من أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 غدا الخميس، في مواد الأحياء والرياضيات (التطبيقية) والإحصاء، ويجب على الطلاب التركيز في المادة المتبقية بكل هدوء والبعد عن التوتر وأي أمور تؤدي لتشتيتهم

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمناسبة انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً قائلة: أنتم الأبطال الحقيقيين الذين تحملوا التعب والمجهود وتكبدوا أموال الدروس من أجل أبنائهم رغم الظروف الإقتصادية.

واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أولياء الأمور لعبوا دور كبير تجاه أبنائهم طوال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على رأس هذا الدور تهيئة المناخ الملائم لأبنائهم داخل الأسرة لتشجيعهم علي التركيز والمراجعة وتوفير كافة احتياجاتهم، ودعمهم نفسيا ومعنويا".

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً ، غداً الخميس الموافق 16 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية



ويصل طلاب الثانوية العامة 2026 غداً الخميس إلى محطة النهاية في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك بآداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم غداً الخميس بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والإستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للإطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددًا على تحقيق الإنضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.