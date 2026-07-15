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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل انتهى زمن OnePlus؟ .. وما مصير هواتفكم الحالية؟

وان بلس صدى البلد
وان بلس صدى البلد
لمياء الياسين

من المتوقع أن تغلق شركة ون بلس أبوابها رسمياً في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من هذا الأسبوع فمنذ أشهر، بات من الواضح تمامًا أن شركة ون بلس ستغلق أبوابها في الأسواق العالمية.

من جانبها  أشارت شركة OnePlus أنها تستعد للانسحاب الرسمي من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. ويبدو أن مؤتمرات صحفية مغلقة قد عُقدت، دون الكشف عن أي تفاصيل حول السبب الدقيق لإغلاق علامة OnePlus التجارية في هذه الأسواق. ويشير التقرير إلى أن الهند والصين لن تتأثرا بهذا الانسحاب.

ويشير التقرير، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، إلى أن إعلان ون بلس هذا سيأتي وسط "تغييرات جوهرية" في استراتيجية أوبو، لكن النقطة الأهم هنا هي النهاية العالمية لشركة ون بلس.
تشير التقارير إلى أن نظامي التشغيل OxygenOS و Realme UI سيتم إيقافهما.

بحسب مجلة WinFuture الألمانية ، تستعد شركتا OnePlus وOppo، الشركة الأم، للإعلان عن "تغييرات استراتيجية كبيرة هذا الأسبوع". ويزعم التقرير أن هذه الخطوة ستشهد انسحاب OnePlus من أسواق الهواتف الذكية في أوروبا والولايات المتحدة، بينما ستوسع Oppo نطاق تواجدها لسد الفجوة، لا سيما في أوروبا.
تأتي هذه الشائعة بعد عام مضطرب لشركة ون بلس. ففي يناير، انتشرت تكهنات سريعة على الإنترنت حول إغلاق الشركة، قبل أن تنفي ون بلس هذه الادعاءات علنًا. ومنذ ذلك الحين، أشارت تقارير عديدة إلى أن العلامة التجارية قد تُقلّص طموحاتها العالمية، بما في ذلك شائعة حديثة مفادها أن هواتف ون بلس العالمية المستقبلية قد تُزوّد ​​بنظام ColorOS من أوبو بدلًا من نظام OxygenOS الخاص بالشركة.

بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على تراجع شركة ون بلس في بعض مناطق أوروبا. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يعرض متجر الشركة الإلكتروني الآن هاتف ون بلس 15R فقط كطراز متاح. حتى أحدث هواتفها الرائدة، ون بلس 15، وسلسلة هواتف نورد لم تعد متوفرة. ووفقًا لموقع WinFuture ، يشهد العملاء في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا وجمهورية التشيك والدنمارك والسويد والنرويج تغييرات مماثلة.

شركة OnePlus شركة ون بلس أسواق الولايات المتحدة نظام ColorOS هاتف ون بلس 15R ون بلس 15

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