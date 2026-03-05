بميزات احترافية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

من المتوقع أن تكشف شركة ون بلس عن هاتفها الجديد ون بلس 16 في أكتوبر من هذا العام في الصين ونظرًا للانتقادات التي وُجهت إلى هاتف ون بلس 15 بسبب ضعف كاميراته

إلا أن الشائعات الأخيرة تشير إلى أن خليفته قد يأتي بكاميرا محسّنة بشكل ملحوظ. ووفقا للتسريبات قد يضم هاتف ون بلس 16 نفس نظام التصوير المتوقع ظهوره لأول مرة في هاتف فايند إن 6 القابل للطي. والآن، ظهر تسريب جديد يكشف عن مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف إن 6، مما يُعطي لمحة عما قد يُقدمه ون بلس 16 في مجال التصوير.

ون بلس 16

مواصفات كاميرا Oppo Find N6 / OnePlus 16

بحسب التسريبات ، سيحتوي هاتف أوبو فايند إن 6 على كاميرا رئيسية من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 مع دعم التثبيت البصري للصورة. كما سيضم كاميرا ثانية من سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وكاميرا ثالثة من سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة تقريب بيريسكوبية وفتحة عدسة f/2.7 ودعم التثبيت البصري للصورة.

من المحتمل أن يظهر نفس نظام الكاميرا الثلاثية بدقة 200 ميجابكسل في هاتف OnePlus 16. قد لا تُقدّم هذه الكاميرات بالضرورة نفس مستوى تجربة التصوير التي تُقدّمها هواتف الفئة Pro أو Ultra الرائدة.

إذا صحّت التسريبات، فمن الممكن أن يُقدّم OnePlus 16 تجربة تصوير مميزة، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار أن الجهاز قد يُسوّق في المقام الأول كهاتف رائد يركز على الأداء.

وبالحديث عن الأداء، من المتوقع أن يضم هاتف OnePlus 16 معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل التالي . وتشير بعض التقارير أيضاً إلى أن الجهاز قد يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير.

قد تشهد الشاشة أيضًا تحسينًا. تشير الشائعات إلى أن هاتف OnePlus 16 سيأتي بشاشة OLED بتردد 200 أو 240 هرتز ودقة 1.5K وحواف فائقة النحافة لا تتجاوز 1 ملم . وباعتباره هاتفًا رائدًا من الجيل الجديد، من المتوقع أن يعمل بنظام OxygenOS 17 المبني على Android 17. وقد يبدأ سعر هذا الهاتف من 4999 يوانًا صينيًا (حوالي 725 دولارًا أمريكيًا).