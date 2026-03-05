قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بميزات احترافية وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف ون بلس 16
هاتف ون بلس 16
لمياء الياسين

من المتوقع أن تكشف شركة ون بلس عن هاتفها الجديد ون بلس 16 في أكتوبر من هذا العام في الصين ونظرًا للانتقادات التي وُجهت إلى هاتف ون بلس 15 بسبب ضعف كاميراته 

إلا أن الشائعات الأخيرة تشير إلى أن خليفته قد يأتي بكاميرا محسّنة بشكل ملحوظ. ووفقا للتسريبات قد يضم هاتف ون بلس 16 نفس نظام التصوير المتوقع ظهوره لأول مرة في هاتف فايند إن 6 القابل للطي. والآن، ظهر تسريب جديد يكشف عن مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف إن 6، مما يُعطي لمحة عما قد يُقدمه ون بلس 16 في مجال التصوير.

ون بلس 16 

مواصفات كاميرا Oppo Find N6 / OnePlus 16

بحسب التسريبات ، سيحتوي هاتف أوبو فايند إن 6 على كاميرا رئيسية من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 مع دعم التثبيت البصري للصورة. كما سيضم كاميرا ثانية من سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وكاميرا ثالثة من سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة تقريب بيريسكوبية وفتحة عدسة f/2.7 ودعم التثبيت البصري للصورة.

من المحتمل أن يظهر نفس نظام الكاميرا الثلاثية بدقة 200 ميجابكسل في هاتف OnePlus 16. قد لا تُقدّم هذه الكاميرات بالضرورة نفس مستوى تجربة التصوير التي تُقدّمها هواتف الفئة Pro أو Ultra الرائدة. 

 إذا صحّت التسريبات، فمن الممكن أن يُقدّم OnePlus 16 تجربة تصوير مميزة، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار أن الجهاز قد يُسوّق في المقام الأول كهاتف رائد يركز على الأداء.
وبالحديث عن الأداء، من المتوقع أن يضم هاتف OnePlus 16 معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل التالي . وتشير بعض التقارير أيضاً إلى أن الجهاز قد يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير.

قد تشهد الشاشة أيضًا تحسينًا. تشير الشائعات إلى أن هاتف OnePlus 16 سيأتي بشاشة OLED بتردد 200 أو 240 هرتز ودقة 1.5K وحواف فائقة النحافة لا تتجاوز 1 ملم . وباعتباره هاتفًا رائدًا من الجيل الجديد، من المتوقع أن يعمل بنظام OxygenOS 17 المبني على Android 17. وقد يبدأ سعر هذا الهاتف من 4999 يوانًا صينيًا (حوالي 725 دولارًا أمريكيًا).

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف

بتكليفات من وزير الزراعة.. لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف

حسن هيكل

حسن هيكل يطالب الحكومة بوقف تصدير السلع الحيوية وتوجيهها للسوق المحلي

الزراعة تضبط لحوم غير مطابقة للاشتراطات

الزراعة: ضبط 310 أطنان من اللحوم ومنتجاتها غير الصحية خلال فبراير

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

