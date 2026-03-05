5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

مع حلول شهر رمضان، يحرص كثير من الصائمين على إضافة المخللات إلى مائدة الإفطار، باعتبارها من الأطعمة التي تفتح الشهية وتضيف مذاقًا مميزًا للأطباق.

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

ولكن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناول المخلل، إذ قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام.

ووفقًا لما نشره موقع Everyday Health، فإن تناول كميات كبيرة من المخللات قد يسبب عدة آثار جانبية بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم وعمليات التخليل والتخمير التي يتعرض لها الخيار قبل تحوله إلى مخلل، ومن أبرزها :

- الغازات واضطرابات الهضم:

قد يؤدي تناول المخللات بكثرة إلى زيادة الغازات في البطن، لأن بعض أنواع المخللات تمر بعملية التخمير، ما يجعلها تحتوي على بكتيريا نافعة «بروبيوتيك»، لكن الإفراط فيها قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

- الانتفاخ واحتباس السوائل:

يحتوي المخلل على نسبة عالية من الصوديوم، وهو ما قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، وبالتالي الشعور بالانتفاخ، خاصة بعد الإفطار مباشرة.

ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول مخللتين فقط قد يوفر أكثر من 50% من الحد الأقصى اليومي الموصى به من الصوديوم.

- زيادة التجشؤ:

العوامل التي تسبب الغازات قد تؤدي أيضًا إلى زيادة التجشؤ بعد تناول المخللات بكميات كبيرة، وهو أمر قد يسبب إزعاجًا للبعض، خاصة بعد وجبة الإفطار.

- الشعور بالعطش:

من أكثر المشكلات الشائعة بعد تناول المخلل على الإفطار الشعور بالعطش الشديد، وذلك لأن الأطعمة الغنية بالملح ترفع مستوى الصوديوم في الدم، ما يدفع الجسم لطلب المزيد من الماء لاستعادة توازن السوائل.

- الحموضة وحرقة المعدة:

قد يعاني بعض الأشخاص من الحموضة أو حرقة المعدة بعد تناول المخللات بكثرة، خاصة أن بعضها يُحضر باستخدام الخل، وهو ما قد يزيد من أعراض ارتجاع المريء لدى الأشخاص المصابين به.

ما الكمية المناسبة من المخللات؟

ويصعب تحديد كمية ثابتة تناسب الجميع، إذ يعتمد ذلك على النظام الغذائي العام ونوع المخلل سواء كان مخمرًا أو محفوظًا بالخل.

ولكن تشير التقديرات إلى أن المخللة الواحدة المتوسطة قد تحتوي على نحو 650 ملليجرامًا من الصوديوم، وهو ما يمثل ربع الحد اليومي الموصى به تقريبًا.

نصائح لتناول المخللات في رمضان بشكل صحي

لتجنب الأضرار المحتملة، ينصح خبراء التغذية بما يلي:

ـ تناول كميات صغيرة من المخللات على الإفطار.

ـ شرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار لتعويض الصوديوم.

ـ عدم الاعتماد على المخللات بشكل يومي على المائدة الرمضانية.

ـ اختيار المخللات قليلة الملح إن أمكن.