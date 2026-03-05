الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية

تتجه الأنظار داخل الأوساط الكروية المغربية إلى مستقبل المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيله رسميًا عن قيادة منتخب المغرب لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط استعداد الاتحاد المغربي لكرة القدم لتنظيم حفل تكريم خاص له تقديرًا لما قدمه خلال فترة توليه المهمة.

وذكر موقع فوت ميركاتو أن الركراكي بات على أعتاب مغادرة منصبه كمدير فني للمنتخب المغربي، حيث من المنتظر الإعلان عن القرار بشكل رسمي يوم الخميس، ليُسدل الستار على مرحلة مهمة في مسيرته التدريبية مع "أسود الأطلس".

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تستعد لإقامة حفل توديع رسمي للمدرب، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المغرب داخل مركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية، في خطوة تهدف إلى تكريم المدرب على ما قدمه للمنتخب خلال فترة قيادته.

وأشارت التقارير إلى أن الركراكي بدأ بالفعل التفكير في خطوته المهنية المقبلة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب المغربي، حيث يسعى لخوض تجربة تدريبية جديدة داخل القارة الأوروبية، في خطوة تمثل تحديًا جديدًا في مسيرته التدريبية.

أندية أوروبية

وأكد التقرير أن هناك اتصالات أولية قد بدأت بالفعل بين الركراكي وعدد من الأندية في الدوريات الأوروبية، وتحديدًا في إسبانيا وإنجلترا، حيث يطمح المدرب المغربي إلى خوض تجربة احترافية في أحد الأندية الكبرى أو المتوسطة هناك، مستفيدًا من السمعة التي اكتسبها بعد قيادته المنتخب المغربي في الفترة الماضية.

الخليج

وفي المقابل، أوضحت المصادر ذاتها أن فكرة التدريب في الدوريات الخليجية، مثل الدوري السعودي أو القطري، ليست ضمن الخيارات المطروحة أمام الركراكي في الوقت الحالي، إذ يضع المدرب المغربي أولوية واضحة لخوض تجربة داخل أوروبا خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.

ويُعد الركراكي من أبرز المدربين المغاربة في السنوات الأخيرة، بعدما نجح في تحقيق حضور قوي على الساحة الدولية مع منتخب بلاده، وهو ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية خارج القارة الإفريقية، خصوصًا بعد النتائج المميزة التي حققها مع "أسود الأطلس" في البطولات الدولية.

وتترقب الجماهير المغربية خلال الساعات المقبلة الإعلان الرسمي عن مصير الركراكي، إلى جانب الكشف عن الخطوة التالية في مسيرته التدريبية، وما إذا كان سيخوض بالفعل مغامرته الأوروبية الأولى كمدير فني في أحد الدوريات الكبرى.