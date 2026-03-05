قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غموض يحيط بمكان نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين وقرار الحسم خلال أيام

إسلام مقلد

لا تزال حالة من الغموض تسيطر على مصير مكان إقامة بطولة فيناليسيما التي تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وذلك بعد الاجتماع الذي جمع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لبحث ترتيبات المباراة المرتقبة.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الاجتماع الذي عُقد اليوم بين الجانبين لم يسفر عن أي تطورات حاسمة بشأن تحديد مكان إقامة المباراة، رغم استمرار المشاورات الجارية بين الأطراف المنظمة.

وأشار البيان إلى أن الاتحادين على دراية كاملة بحالة التكهنات التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول المدينة التي ستستضيف المباراة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة التي كانت مرشحة لاستضافة الحدث. 

وأضاف البيان أن المناقشات لا تزال مستمرة مع المنظمين المحليين الذين يبذلون جهودًا كبيرة من أجل ضمان خروج المباراة بالشكل اللائق.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن القرار النهائي بشأن مكان إقامة المباراة من المتوقع أن يتم اتخاذه بحلول نهاية الأسبوع المقبل، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد حاليًا أي بديل رسمي مطروح لاستضافة المباراة، مشددًا على أن الاتحاد لن يدلي بأي تعليقات إضافية حتى يتم حسم القرار النهائي بشكل رسمي.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لم تحقق أي تقدم ملموس فيما يتعلق بتحديد مكان إقامة المباراة، مؤكدة أن الملف لا يزال مفتوحًا ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث المتداول في وسائل الإعلام بشأن نقل المباراة إلى مدن أوروبية مثل لندن أو مدريد لا يزال في إطار التكهنات فقط، إذ لم يتم طرح أي من هذه الخيارات بشكل رسمي على طاولة المفاوضات حتى هذه اللحظة.

ورغم ذلك، تشير بعض الكواليس إلى أن الدوحة لا تزال الوجهة الأقرب لاستضافة البطولة، حيث تُعد الخيار المستهدف حتى الآن من جانب الجهات المنظمة، في انتظار حسم الترتيبات النهائية المتعلقة بالاستضافة.

وتجمع بطولة "فيناليسيما" بين بطل بطولة أمم أوروبا وهو منتخب منتخب إسبانيا لكرة القدم، وبطل كوبا أمريكا وهو منتخب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى المنتخبات على الساحة الدولية.

وتُعد هذه النسخة هي الثانية من البطولة بعد إعادة إحيائها مؤخرًا، حيث أقيمت النسخة الأولى في عام 2022، وشهدت فوز منتخب الأرجنتين لكرة القدم على منتخب إيطاليا لكرة القدم بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وبينما يواصل الاتحادان دراسة الخيارات المتاحة، تبقى عدة مدن كبرى في حالة ترقب، حيث أبدت جهات تنظيمية في مدن عالمية استعدادها لاستضافة الحدث الكروي الكبير في حال تعذر إقامته في الدوحة، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة لحسم مكان إقامة المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة.

