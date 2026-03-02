مباراة إسبانيا والأرجنتين في قطر تواجه المجهول بسبب الهجمات على إيران

باتت المباراة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية التي يطلق عليها اسم "فيناليسيما"، المقررة في الدوحة موضع شك بعد أن أوقف الاتحاد القطري لكرة القدم كافة بطولاته إلى أجل غير مسمى عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي ردت بإطلاق صواريخ انتقامية على بعض الدول العربية المجاورة لها.

كانت المباراة بين إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة كأس كوبا أمريكا مقررة في 27 مارس الحالي في استاد لوسيل في الدوحة، مع احتمال مشاركة نجوم بارزين مثل الأمين جمال وليونيل ميسي.

وقال الاتحاد في بيان أمس الأحد "يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، اعتبارا من اليوم (أمس)وحتى إشعار آخر.

"سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان".

ويقع القرار النهائي بشأن تأجيل المباراة على عاتق منظميها الاتحاد الأوروبي (اليويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول).

وقرر الاتحاد البحريني للعبة تأجيل كافة مبارياته حتى إشعار آخر، بينما أعلن الاتحاد الآسيوي أمس أيضا تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في المنطقة.

كما تأثرت بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي وصلت حاليا إلى دور الثمانية إلى جانب مباريات في دوري التحدي، البطولة الثالثة للأندية من حيث الأهمية في الاتحاد الآسيوي.

وبعيدا عن كرة القدم، أعلن دوري أبطال أوروبا لكرة السلة أيضا إلغاء تصفيات بطولة "أديداس نيكست جين" في أبوظبي، بسبب ما وصفه "بمخاوف تتعلق بسلامة وأمن المشاركين".

وقالت البطولة في بيان أمس الأحد "بعد تقييم دقيق ومشاورات مستمرة مع السلطات والجهات المعنية، تقرر إلغاء البطولة وهو الإجراء الأكثر مسؤولية في الوقت الراهن".

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة تأجيل أربع مباريات في المنطقة قبل انطلاق الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027 اليوم.

وتشمل المواجهات المؤجلة، مباريات العراق مع الأردن وإيران مع سوريا في المجموعة الثالثة اليوم في بيروت بالإضافة إلى مباراتي لبنان مع الهند في بيروت وقطر مع السعودية في الدوحة بالمجموعة الرابعة وكلها كانت مقررة اليوم.

وتعيش دول الشرق الأوسط في حالة استنفار قصوى منذ يوم السبت الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران بهدف تقليص قدراتها العسكرية.

وردت إيران بالهجوم على أهداف أمريكية في المنطقة داخل الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين.