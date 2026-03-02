قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو ورئيس الموساد يتفقدان موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش
بعد تصرف فينيسيوس .. إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن اللاعبين مكممي الأفواه
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباراة إسبانيا والأرجنتين في قطر تواجه المجهول بسبب الهجمات على إيران

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
مجدي سلامة

باتت المباراة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية التي يطلق عليها اسم "فيناليسيما"، المقررة في الدوحة موضع شك بعد أن أوقف الاتحاد القطري لكرة القدم كافة بطولاته إلى أجل غير مسمى عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي ردت بإطلاق صواريخ انتقامية على بعض الدول العربية المجاورة لها.

كانت المباراة بين إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة كأس كوبا أمريكا مقررة في 27 مارس الحالي في استاد لوسيل في الدوحة، مع احتمال مشاركة نجوم بارزين مثل الأمين جمال وليونيل ميسي.

وقال الاتحاد في بيان أمس الأحد "يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، اعتبارا من اليوم (أمس)وحتى إشعار آخر.

"سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان".

ويقع القرار النهائي بشأن تأجيل المباراة على عاتق منظميها الاتحاد الأوروبي (اليويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول).

وقرر الاتحاد البحريني للعبة تأجيل كافة مبارياته حتى إشعار آخر، بينما أعلن الاتحاد الآسيوي أمس أيضا تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في المنطقة.

كما تأثرت بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي وصلت حاليا إلى دور الثمانية إلى جانب مباريات في دوري التحدي، البطولة الثالثة للأندية من حيث الأهمية في الاتحاد الآسيوي.

وبعيدا عن كرة القدم، أعلن دوري أبطال أوروبا لكرة السلة أيضا إلغاء تصفيات بطولة "أديداس نيكست جين" في أبوظبي، بسبب ما وصفه "بمخاوف تتعلق بسلامة وأمن المشاركين".

وقالت البطولة في بيان أمس الأحد "بعد تقييم دقيق ومشاورات مستمرة مع السلطات والجهات المعنية، تقرر إلغاء البطولة وهو الإجراء الأكثر مسؤولية في الوقت الراهن".

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة تأجيل أربع مباريات في المنطقة قبل انطلاق الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027 اليوم.

وتشمل المواجهات المؤجلة، مباريات العراق مع الأردن وإيران مع سوريا في المجموعة الثالثة اليوم في بيروت بالإضافة إلى مباراتي لبنان مع الهند في بيروت وقطر مع السعودية في الدوحة بالمجموعة الرابعة وكلها كانت مقررة اليوم.

وتعيش دول الشرق الأوسط في حالة استنفار قصوى منذ يوم السبت الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران بهدف تقليص قدراتها العسكرية.

وردت إيران بالهجوم على أهداف أمريكية في المنطقة داخل الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين.

فيناليسيما الاتحاد القطري إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

ترشيحاتنا

ادمان مواقع التواصل

7 تطبيقات تساعدك لتقليل إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

بورشه ماكان جي تي إس

بورشه ماكان جي تي إس تظهر لأول مرة| صور

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 

شاهد| عشرات القطط تشارك في إعلان سيارة

بالصور

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد