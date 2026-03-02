رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة لتوسعات شركات الطاقة العالمية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على إتاحة البيئة الجاذبة للشركات العالمية، جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية لعدد من القطاعات والمجالات الواعدة والتي من بينها قطاع الطاقة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الإثنين/، محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة نشاط عمل الشركة والموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر والخطط المستقبلية لها، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

وأشار رئيس الوزراء - خلال اللقاء - إلى أوجه التعاون مع الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، وكذا مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مثمناً جهودها فى هذا الإطار، ومؤكداً الاستمرار في دعم هذه الشراكة في ضوء ما توليه مصر من أهمية لهذه القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، وجهود الدولة المستمرة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.

من جانبه، تناول محمد عامر، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المنفذة من جانب الشركة فى قطاع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء، على أرض مصر، مؤكداً تطلع الشركة لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية، وضخ المزيد من استثماراتها خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، استعرض نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خطط الشركة التوسعية في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة، هذا إلى جانب الدراسات والمقترحات الخاصة بإقامة وتنفيذ مشروعات في قطاع تحلية مياه البحر.