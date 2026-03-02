بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور



ظهرت الفنانة هبة السيسي في أحدث جلسة تصوير عقب تلقيها أولى جرعات العلاج الكيماوي، وذلك بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.





ونشرت صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بدت خلالها حليقة الرأس، في رسالة تحمل قدرًا كبيرًا من الشجاعة والتحدي.





وكانت قد كشفت في وقت سابق عن خضوعها لعملية جراحية وصفتها بالصعبة، قبل أن تبدأ رحلتها العلاجية داخل أحد المستشفيات.





وأعربت السيسي عن امتنانها للدعم الذي تلقته من جمهورها، مؤكدة تحسن حالتها الصحية تدريجيًا، وعودتها لممارسة عملها بعد تجاوز مرحلة وصفتها بالقاسية في حياتها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.