الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة

أفاد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بروكسل، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا طارئا عبر الفيديو، انتهى بإدانة الهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأكيد على دعم الدول الأعضاء، كما أدان الاتحاد الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص، مجدداً تضامنه مع الدول المتضررة.

وأوضح المنيري خلال رسالة على الهواء، أن بلجيكا، التي تستضيف مقري الاتحاد الأوروبي وحلف حلف شمال الأطلسي، شهدت اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية، وسط تقارير عن رصد مسيّرات قرب مطار بروكسل.

وأشار إلى أن تداعيات التصعيد انعكست فوراً على أسواق الطاقة بارتفاع أسعار النفط والغاز، فيما وضعت القوات الأوروبية المنتشرة في المنطقة في حالة استعداد دفاعي، ورغم تحفظ بعض الدول على قانونية الضربات، يلوّح الاتحاد بفرض عقوبات إضافية على إيران.