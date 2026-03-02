ميدو يكشف سر فوز الزمالك على بيراميدز

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق فوز ثمين على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلق نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو عبر حسابه عبر أكس، على نتيجة اللقاء، قائلا: في المباريات الكبيرة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة و احترامك للخصم دون خوف هو من يصنع الفارق.

و تابع : امبارح ‎الزمالك احترم ‎بيراميدز ولعب قدامه وهو عارف كويس أوي انه بيلاعب بطل أفريقيا.. الزمالك لم يعتمد على اسمه وتاريخه وجمهوره بل كان واقعيا!! كل التحية لمعتمد جمال ورجاله.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

بتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة.

بينما يتواجد نادي بيراميدز في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 37 نقطة، من 18 مباراة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

في سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس، وذلك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لدوري نايل.