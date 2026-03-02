شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية

نشرت القيادة المركزية الأمريكية لقطات فيديو تُظهر غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي على منصات إطلاق صواريخ باليستية إيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "تواصل إيران إطلاق صواريخ باليستية بشكل عدائي، مستهدفةً مواقع عسكرية ومدنية في جميع أنحاء المنطقة بشكل عشوائي. وتواصل القوات الأمريكية جهودها للقضاء على هذا التهديد".

وفي سياق آخر، أصدر الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين بيانًا قال فيه إنه استهدف حتى الآن 500 موقع أمريكي وإسرائيلي، في إطار الرد على الهجوم المشترك الذي بدأ أمس الأول، وتسبب في اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي إلى جانب عشرات القادة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تصاعد فيه دخان كثيف من مجمع السفارة الأمريكية في الكويت.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، بإصابة 18 جنديًا بجروح خطيرة خلال العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت يوم الأحد عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وتم تحديث هذا العدد اليوم ليشير إلى مقتل أربعة جنود.

وأكدت مصادر لشبكة CNN أن الأربعة لقوا حتفهم في الهجوم نفسه الذي وقع في الكويت وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بجروح خطيرة 18 جنديًا خلال هذه العمليات.

وفي سياق متصل، عقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مؤتمراً صحفياً حول الحرب الأمريكية مع إيران، في أول ظهور رسمي لمسؤولين أمام الكاميرات في البنتاجون منذ عدة أشهر.