2 حالتهم خطيرة.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في ترعة المريوطية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في ترعة المريوطية على طريق سقارة، قبل الإفطار.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا، يفيد بانقلاب سيارة في ترعة المريوطية على طريق سقارة المتجه إلى الهرم في نطاق مدينة البدرشين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ملاكي بالترعة؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق ووقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، نجح الأهالي- بالتعاون مع الأجهزة المختصة- في انتشالهم من المياه، ونقلوا إلى المستشفى، وتبين أن 2 منهم في حالة حرجة.

وانتشلت الأوناش السيارة من الترعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.