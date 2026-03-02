التحقيق مع مسجل خطر ينتحل صفة موظف حكومي لابتزاز سائقي التوك توك بالجيزة

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع مسجل خطر انتحل صفة موظف بهيئة حكومية للاستيلاء على أموال من سائقي التوك توك في الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها، وباشرت التحقيق مع المتهم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى سائق «توك توك» من قيام شخص بانتحال صفة موظف بهيئة حكومية للحصول منه على مبالغ مالية بنطاق محافظة الجيزة.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات رسمية بالواقعة، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية صاحب المنشور، وهو سائق «توك توك» مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبسؤاله أفاد بأن أحد الأشخاص استوقفه أثناء سيره بالمركبة، وقال إنه موظف عام، وطالبه بدفع مبلغ مالي للسماح له بالمرور دون اتخاذ إجراءات ضده، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات، ما دفعه لتصويره ونشر الفيديو لشكّه في أمره.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال الصفة بقصد النصب والاحتيال على سائقي مركبات الأجرة وابتزازهم مالياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.