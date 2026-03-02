«LRT للغلابة».. وزير النقل: القطار الكهربائي الخفيف يخدم مليون مواطن وليس وسيلة ترفيهية

أكد وزير النقل، كامل الوزير إن الاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب اليوم تتضمن ثلاث قروض قيمتها 332 مليون دولار، لاستكمال مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك تعقيبًا على كلمات النواب ورفض نواب المعارضة أربعة اتفافيات، وقال "هم 3 قروض في 3 اتفاقيات واتفاقية إطارية"، مضيفًا "القرض قيمته 332 مليون دولار وليس 532".

و قال "ربما لم نكن قادرين نوضح بشكل جيد القيمة والمراحل" ، مؤكدا وجود جدوى اقتصادية من المشروع ، وقال "تم عرضها على المجلس في بداية المشروع، لكن هذه مرحلة وليس المشروع بالكامل"، مشددًا "مستعد لطباعة 600 نسخة كاملة لعرضها".

و قال الوزير: وجود الجدوى الاقتصادية وعائد بربط القطار بين العاصمة وشرق القاهرة، بالإضافة لأربع مدن صناعية كبرى في العبور والعاشر من رمضان والروبيكي وبدر، وقال "8000 مصنع تعمل حاليا كلهم يتنقلوا على العربات نصف نقل، منظر بشع خاصة القادمين من اتجاه بلبيس"، وأعلن عن العمل على رفع كفاءة طريق القاهرة بلبيس والزقازيق.



وأضاف الوزير :“نعمل القطار الكهربائي الخفيف،وخطط سكك حديدية من بلبيس للعاشر من رمضان، ومن بلبيس للروبيكي لربط منطقة العاشر من رمضان بالمحافظة الأم الشرقية”.

وأكد "هو ليس وسيلة ترفيهية المرحلة الرابعة تصل لنقل مليون مواطن من المدن الجيدة والمناطق الصناعية"، لافتًا إلى أنه "لنقل ركاب وبضائع وناس وكل فئات الشعب".

وقال "جايز المونوريل وسيلة فيها ترف شوية على حساب اللي هيركب لكن ال L R T قطار الغلابة”.