ديني

دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

دعاء الإفطار 12 رمضان
دعاء الإفطار 12 رمضان
أحمد سعيد

يستعد الصائمون في مصر لاستقبال أذان المغرب يوم 12 رمضان ومن ثم بدء الإفطار ويستحب مع الأذان أن يردد المسلم دعاء الإفطار 12 رمضان ، حيث إن لحظة الإفطار واحدة من أعظم نفحات الشهر الكريم التي يرجى فيها قبول الدعوات. 

ويعد دعاء الإفطار 12 رمضان فرصة كبيرة للإقبال على الله بالدعاء قبل تناول الطعام، حيث أخبرنا الشرع أن دعاء الصائم عند فطره مرجو الإجابة، وفي السطور التالية نعرض مجموعة من الأدعية المستحبة وخاصة دعاء الصائم التي يُستحب ترديدها في تلك اللحظات الإيمانية الخاصة.

دعاء الإفطار 12 رمضان

  • اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

دعاء الإفطار 12 شهر رمضان للرزق

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

دعاء الإفطار 12 من شهر رمضان

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجعل رزقي واسعًا مباركًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

دعاء الرزق في شهر رمضان

1- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين.

2- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

3- الاستغفار،قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

4-اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

موعد أذان المغرب اليوم فى القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٥٤ ص
الشروق    ٦:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر    ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٥ م
صلاة العِشاء    ٧:١٢ م

موعد أذان المغرب اليوم فى الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٥٥ ص
الشروق    ٦:٢٢ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر    ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٦ م
صلاة العِشاء    ٧:١٣ م

موعد أذان المغرب اليوم فى الإسكندرية

الشروق    ٦:٢٦ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٣ م
صلاة العَصر    ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٩ م
صلاة العِشاء    ٧:١٧ م
 

موعد أذان المغرب اليوم فى أسوان

صلاة الفجْر    ٥:٢٤ ص
الشروق    ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٣٧ م
صلاة العَصر    ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب    ٦:٢٨ م
صلاة العِشاء    ٧:٤١ م

