دعاء مميز لليوم الحادي عشر من رمضان.. طلب البركة والرحمة

كشفت الإعلامية والداعية الدكتورة دينا أبو الخير عن دعاء مستحب يُقال في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، حيث يُطلب من الله تعالى رحمة وعطاءً لا حد له.

وقالت دينا أبو الخير خلال برنامجها "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد: “اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين، أن تفيض علينا من عطائك، وتوسع لنا أمر ديننا ودنيانا وأخرتنا عند لقائك”.

الصيام والقرآن والقيام

وتابعت قائلة: "اللهم نور لنا كل جارحة حتى نستقيم في طاعتك، ونور قبورنا يوم نلقاك، واجعل من الصيام والقرآن والقيام شفعاء لنا يوم القيامة".

وأضافت : “اللهم اعتق رقابنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا، واجعل لذة النظر إلى وجهك الكريم نصيبنا في الآخرة”.