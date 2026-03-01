سعر الذهب الآن.. عيار 21 تخطي 7500 جنيه

يشهد سعر الذهب الآن في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، في ظل التحركات السريعة التي يشهدها المعدن الأصفر محليا وعالميا، ما يدفع الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة.

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلي بالتوازي مع التغيرات العالمية، خاصة سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة البيع والشراء بمختلف المحافظات.



عيار 24 بلغ سعر البيع 8,585 جنيه و سعر الشراء 8,355 جنيه

عيار 21 بلغ سعر البيع 7,510 جنيه وسعر الشراء 7,310 جنيه

عيار 18 بلغ سعر البيع 6,435 جنيه وسعر الشراء 6,265 جنيه

عيار 14 بلغ سعر البيع 5,005 جنيه وسعر الشراء 4,875 جنيه

الأونصة (محليا) بلغت 266,955 جنيه للبيع و 259,850 جنيه للشراء

الأونصة عالميا 5,277.89 دولار

ذهب

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الأسواق العالمية، حيث تؤثر التغيرات في سعر الأونصة عالميا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، بشكل فوري على الأسعار المحلية، سواء بالصعود أو الهبوط.

ذهب

وتشير مؤشرات الأسواق خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في حال استمرار صعود الأونصة عالميا وتجاوز نطاقها السعري الحالي.