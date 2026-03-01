مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس ويفوز 2-1 بالبريميرليج

قلب فريق مانشستر يونايتد الطاولة على نظيره كريستال بالاس، لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 بعدما كان متأخرا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف كريستال بالاس مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق اللاعب ماكسينس لكرواكس.

شهدت الدقيقة 24، خروج لوك شاو بعد تعرضه للإصابة ونزول المغربي نصير مزراوي.

حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 56 ويتم طرد لاعب كريستال بالاس ماكسينس لكرواكس.

سجل ركلة الجزاء برونو فيرنانديز محرزا الهدف الأول والتعادل لمانشستر يونايتد.

فيما أضاف بنجامين سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني ليمينز.

خط الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، أوليفييه يورو، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي مانيوو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بريان مبويمو، سيسكو، وكونيا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.