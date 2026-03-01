الأنبا ميخائيل يترأس قداس الذكرى الثانية لرحيل الأنبا بيسنتي

أحيت إيبارشية حلوان والمعصرة، اليوم، الذكرى السنوية الثانية لرحيل مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي، حيث ترأس نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، صلاة القداس الإلهي بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة.

صلاة القداس الإلهي

وشارك في الصلوات مجمع كهنة الإيبارشية والمرتلون وجمع غفير من الشعب، وخلال العظة، تناول نيافته سيرة حياة وخدمة مثلث الرحمات العطرة، وموضوع "أحد التجربة" (مت ٤: ١-١١)، مؤكداً أن سلاح المؤمن للغلبة على مكائد الشيطان هو التمسك بكلمة الله، مستشهداً بعبارة "مكتوب".

وعقب القداس، حرص الأنبا ميخائيل على تقديم واجب العزاء لأسرة المتنيح الأنبا بيسنتي، كما قام بزيارة المزار الخاص بنيافته برفقة الآباء الكهنة لتطييب ذكراه العطرة.