ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعون للتصويت على مشروع قانون "صلاحيات الحرب"

حثّ أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي اليوم /الأحد/ زملاءهم الجمهوريين على دعم تشريع يستهدف وقف صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شنّ عمل عسكري في إيران دون موافقة الكونجرس.

وقال عدد من الأعضاء ومنهم السيناتور تيم كين، العضو في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بولاية فرجينيا، لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": "لديّ مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب مُعدّ للتصويت هذا الأسبوع، وأشجع زملائي على التمسك بالصلاحيات الدستورية المخوّلة للسلطة التشريعية".

وانضمّ إلى كين عددٌ من النواب الديمقراطيين البارزين الذين دعوا اليوم إلى إجراء تصويت فوري، ومن بينهم السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا، الذي حثّ أعضاء الكونجرس على العودة "في أسرع وقت ممكن والتصويت على مشروع قانون صلاحيات الحرب."

لكن السيناتور مارك كيلي، عضو لجنة الاستخبارات، كان أكثر حذرًا عندما سُئل عما إذا كان سيصوّت بنعم على قرار منح صلاحيات الحرب.. وقال النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي: "سأدرس الأمر بدقة، وأريد أن أسمع من البيت الأبيض عن استراتيجيتهم المستقبلية".

وفي مجلس النواب، تُبذل جهود مماثلة، وتوقع النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا، على قناة إن بي سي، أن يكون التصويت "متقاربًا للغاية".. متوقعا الحصول على تأييد جميع الديمقراطيين.