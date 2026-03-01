قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية متحف تل بسطا بالمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق، باعتباره أحد أبرز المزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة، لما يجسده من توثيق لتاريخ المنطقة الأثرية العريقة، ودوره المهم في جذب السياحة الداخلية والخارجية داخل المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الثقافي والتنويري الذي يضطلع به المتحف من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة واستضافة الفعاليات الهادفة إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الاعتزاز بتراث الأجداد، موجهاً التهنئة لكافة العاملين بالمتحف بمناسبة هذه الذكرى، ومتمنياً لهم دوام التوفيق واستكمال مسيرة العطاء.

وشهدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، بالإنابة عن محافظ الشرقية، فعاليات الاحتفال بذكرى مرور ثمانية أعوام على افتتاح متحف تل بسطه بالمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق، حيث بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، ثم عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تناولت مراحل إنشاء المتحف ومحتوياته وأبرز إنجازاته علي مدار السنوات الماضية.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتحت نائبة المحافظ معرضين مؤقتين داخل المتحف، ضم الأول عرض (٧) قطع أثرية أصلية من مقتنيات المتحف، بينما خُصص المعرض الثاني لعرض صور أحفاد الملكة باستت، تزامناً مع الإحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس من كل عام.

وحرصت نائبة المحافظ ومرافقوها علي تفقد أقسام المتحف والمعرضين، للتعرف علي القطع والمقتنيات الأثرية والتاريخية التي تجسد عظمة الحضارة المصرية عبر العصور، وتعزز الشعور بالفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن.

وفي كلمتها خلال الاحتفالية، أكدت نائبة المحافظ، أن المتحف يؤدي دوراً محورياً في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل الثقافي، من خلال تنظيم المعارض المؤقتة ورفع الوعي السياحي والأثري، فضلاً عن إستقبال رحلات المدارس وتقديم ورش العمل للطلاب لتنمية الوعي الأثري والتاريخي لديهم.

وأشاد باهتمام إدارة المتحف بتقديم فعاليات فنية وثقافية وترفيهية مناسبة لذوي الهمم، وتوفير التيسيرات اللازمة لهم داخل المتحف، من خلال إنشاء (رامب)، وإتاحة بطاقات برايل لشرح القطع الأثرية للمكفوفين، وتوفير الكراسي المتحركة، بما يعكس دمجهم الكامل باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع.

وأضافت نائبة المحافظ أن متحف تل بسطا لم يعد مجرد مقر لعرض الآثار، بل أصبح مؤسسة تعليمية وتثقيفية تُسهم في تشكيل الوعي والهوية، وتنمية روح الإنتماء لدى الأجيال الجديدة، وتحفيز الإبداع وتنمية مهارات التفكير النقدي، من خلال تقديم تجارب تفاعلية ورؤى متجددة تسلط الضوء على قضايا تاريخية ومعاصرة.

من جانبه، قدم إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق الشكر والتقدير لنائبة المحافظ بالنيابة عن جميع العاملين بالمتحف، لحرصها على الحضور ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الثامنة لافتتاح المتحف، مثمناً ما تقدمه من دعم وتعاون مستمر لإدارة المتحف، بما ينعكس إيجاباً على أنشطه المتحف وفعالياته المتنوعة.

وأشار مدير المتحف إلى أن المعرضين اللذين تم افتتاحهما اليوم يأتيان في إطار إبراز القيمة التاريخية والحضارية للمنطقة، حيث يضم المعرض الأول سبع قطع أثرية أصلية من اكتشافات المنطقة الأثرية "بتل بسطا وصان الحجر" ، تجسد رمزية الحكم في مصر القديمة، وهي: تمثال للملك رمسيس الثاني، وقاعدة حجرية، وذقن ملكية، والتاج المزدوج (الأبيض والأحمر)، والشارات الملكية، وتمثال في وضع التعبد، وحجر أثري، لافتاً إلى أن المعرض الثاني يضم صوراً لسيدات من محافظة الشرقية باعتبارهن حفيدات الملكة ميريت آمون، الابنة الرابعة للملك رمسيس الثاني، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية والموافق ١٦ من كل عام.

