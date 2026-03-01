أحمد موسى يحذر من تهديدات إيران: عمليات نوعية وجهاد خارج الحدود.. ومصر محمية بجيشها وقيادتها

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إيران بدأت تنفيذ ما وصفها بـ"عمليات نوعية" أطلق عليها عناصرها اسم الجهاد، مضيفًا أن عناصر “الذئاب المنفردة” الإيرانية تمثل تهديدًا مباشرًا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والعالم بأسره.



وأشار موسى، إلى أن كل دولة اليوم يجب أن تولي اهتمامًا كبيرًا لأمنها الداخلي، مؤكدًا أن مصر بفضل الله محمية بقيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجيشها العظيم، وقوات الشرطة، مشددًا على أن هذه العوامل تجعل من الصعب على أي طرف تهديد البلاد.

اليقظة الدائمة وتعزيز الأمن

وجاءت تصريحات موسى في سياق تحليله للتطورات الإقليمية الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة اليقظة الدائمة وتعزيز الأمن الداخلي لمواجهة أي تهديدات خارجية محتملة.