خبير عسكري: إيران لم تستثمر الوقت قبل التصعيد.. وإسرائيل اتخذت إجراءات احترازية مبكرة

قال اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق، إن إيران لم تتحسب بالشكل الكافي لرد الفعل الأمريكي أو الإسرائيلي، رغم وجود مؤشرات واضحة كانت تفيد بقرب تنفيذ عملية عسكرية أمريكية.



وأوضح "عبد المنعم" خلال حوار ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن كافة الشواهد خلال فترة المفاوضات كانت تشير إلى احتمالية تصعيد عسكري، إلا أن طهران –لم تستثمر عامل الوقت بالشكل المناسب لتعزيز جاهزيتها أو إعادة ترتيب أولوياتها في ضوء التطورات المتسارعة.



وفي المقابل، أشار إلى أن إسرائيل اتخذت إجراءات احترازية مبكرة، من بينها تأمين سفاراتها في عدد من دول العالم، تحسبًا لردود فعل قد تستهدف مصالحها في الخارج.



وأضاف أن هناك توجهًا لإحداث حالة من الزعزعة والبلبلة في أكثر من منطقة، بما يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع جغرافيًا، وهو ما قد يُستخدم كورقة ضغط على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل الدفع نحو إنهاء الحرب أو تغيير مسارها.