ترامب يهدد الجيش الإيراني: سلموا سلاحكم.. وإلا الموت مصيركم

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا مباشرا للجيش الإيراني، مطالبا إياه بتسليم سلاحه فورا، ومتوعدا بأن “الموت سيكون المصير” في حال تجاهل الرسالة، على حد تعبيره.

اختراق التلفزيون الإيراني وبث رسالة نتنياهو

في تطور دراماتيكي، تعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لاختراق مفاجئ، حيث تم بث خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجها حديثه إلى الشعب الإيراني باللغة الفارسية.

وتخللت عملية الاختراق عرض مشاهد مصورة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع إيرانية حساسة، قيل إنها شملت منشآت استراتيجية ومقار رسمية، من بينها مواقع مرتبطة بمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.

ورغم عودة البث إلى طبيعته بعد فترة قصيرة، فإن الحادثة أثارت جدلًا واسعًا داخل إيران وخارجها، واعتبرت رسالة سياسية وأمنية مزدوجة في توقيت بالغ الحساسية.