صواريخ من لبنان تهز إسرائيل.. وتل أبيب تتوعد بـ"رد قاس للغاية"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب الله أطلق ثلاثة صواريخ من لبنان ليلة أمس (الأحد–الاثنين) على شمال إسرائيل، فيما سمعت صفارات الإنذار في مناطق الكرمل والجليل الأعلى وعدة تجمعات سكنية قرب الحدود.

وبحسب وسائل الإعلام لم تسجل إصابات، لكن اندلع حريق في منطقة شلومي، بعد دخول طائرة يعتقد أنها إيرانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفعيل حالة التأهب في شمال البلاد، مؤكداً اعتراض صاروخ قادم من لبنان وسقوط الصواريخ بشكل فردي وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح جيش الاحتلال ، أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة، في وقت يراقب فيه عن كثب احتمال مشاركة حزب الله في الصراع، خصوصًا بعد تحذيرات قياداته.

تصريحات حزب الله: الغموض سيد الموقف

حتى الآن، لم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ.

وكان نائب رئيس المجلس السياسي، محمود قماطي، قد قال قبل ساعات: "سيظل موقفنا بشأن الرد تضامناً مع إيران غامضاً ويعتمد على الوضع الراهن للحرب ضد إيران".

أما الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، فأكد سابقًا أن "الهجوم على قائدنا عمل عدواني خطير ضد إيران، وسنؤدي واجبنا في مواجهة العدوان ولن نتخلى عن ساحة المقاومة مهما كان عدد الضحايا".

تل أبيب: فرصة للرد

تعتبر إسرائيل أن أي تدخل لحزب الله سيكون بمثابة "خطأ استراتيجي" يفتح الباب أمام رد واسع النطاق في الشمال.

وقال قائد القيادة الشمالية، اللواء رافي ميلو، إن الجيش مستعد لحماية السكان وتنفيذ ضربات قوية ومؤثرة إذا لزم الأمر، مؤكدًا تعزيز مختلف أنظمة الدفاع مع استعداد كامل للتحرك السريع.

تحذيرات دولية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إرسال رسائل دولية تحذيرية لرؤساء الدول وقادة الجيش اللبناني وحزب الله، محذرة من أن أي إطلاق صاروخ من لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلاد.