بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة

أصدرت الولايات المتحدة والسعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات بيانًا مشتركًا أدانت فيه الهجمات الإيرانية العشوائية والمتهورة في المنطقة.

واعتبر البيان أن هذه الهجمات غير مبررة واستهدفت أراضٍ ذات سيادة، مؤكدًا على خطورة تصعيد التوترات الإقليمية.

وشدد البيان على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والحوار لتجنب المزيد من التصعيد.

وأكدت الدول السبع التزامها بالأمن والاستقرار الإقليمي، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إيران لوقف هذه الأعمال العدائية.

كما جدد البيان التزام الدول بالتعاون المشترك لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السلام والأمن في المنطقة.