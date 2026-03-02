أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا مثيرة ادعت اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية دقيقة بالقدس المحتلة.

وانتشرت مزاعم تفيد بسقوط صاروخ إيراني خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، مدعين أن وكالة رويترز قد نشرت الخبر.

لكن بعض وسائل الإعلام قالت إن التحريات والتدقيق أثبتت أن هذه الادعاءات غير صحيحة بالكامل، وأن الصور المرفقة بالخبر تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولا ترتبط بأي حادث واقعي. وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من الجانب الإيراني أو الإسرائيلي يؤكد وقوع أي اغتيال.

تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي

وشهدت الساعات الأخيرة موجة من إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي من اعتراض عدد من هذه الصواريخ، فيما سُجلت إصابات وأضرار مادية في بعض المناطق.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مدن إسرائيلية، بينما أوردت وسائل إعلام دولية أن هذه الهجمات جزء من تصعيد إقليمي جديد، وسط تحذيرات من احتمال اتساع رقعة المواجهة.

وأضافت تقارير صحفية أن الصواريخ تضمنت باليستية وانشطارية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في بعض المناطق.



حزب الله يدخل الحرب

وأفادت مصادر إعلامية عبرية، بأن 6 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان نحو الشمال الإسرائيلي، فيما ترددت أصوات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة قرب القطاع الغربي للحدود اللبنانية بعد ذلك مباشرة.

وتشير التقارير، إلى أن هذه الهجمات تمثل أول خرق أمني منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، ما يعكس تصاعد التوتر في المنطقة الشمالية بعد فترة هدوء نسبية.