جيش الاحتلال يطلب من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سكان 53 قرية وبلدة في جنوب لبنان ومنطقة البقاع بإخلاء منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة، في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية.

وجاء التحذير في بيان نشرته المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة «إكس»، دعت فيه سكان عدد كبير من القرى، بينها بنت جبيل، ميس الجبل، حولا، عيترون، صفد البطيخ، معركة، برج الشمالي، قانا، المنصوري، مجدل زون، ياطر، بيت ليف، حداثا، عيتا الجبل، الشهابية، عرب صاليم، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، درويس (بعلبك)، وغيرها، إلى إخلاء منازلهم فورًا.

وذكر البيان أن «نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده»، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي «لا يريد المساس بالمدنيين»، بحسب نص البيان.

وأضافت المتحدثة أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر»، مؤكدة ضرورة الابتعاد الفوري عن المناطق المحددة لمسافة لا تقل عن ألف متر.

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين عن استهدافه موقعًا للدفاع الصاروخي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشمار الكرمل جنوب مدينة حيفا، باستخدام صواريخ نوعية وسرب من الطائرات المسيرة، مؤكداً أن الهجوم جاء ثأراً لدم آية الله الإمام علي الحسيني الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وقال الحزب في بيان رسمي: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع والرد في الزمان والمكان المناسبين"، مضيفاً: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان".

وأكد البيان أن الهجوم استهدف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي رداً على "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" وعلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية منذ أكثر من خمسة عشر شهراً.

وعلى جانب آخر أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أن رئيس الأركان، إيال زامير، عقد اجتماعاً خاصاً مع منتدى هيئة الأركان العامة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. وجاء الاجتماع في إطار الرد على هذه العمليات، حيث وافق رئيس الأركان على خطة لمواصلة العمليات في القطاع الشمالي.

وأكد زامير خلال الاجتماع أن جيش الإسرائيلي سيعزز جاهزيته الدفاعية على الحدود الشمالية مع لبنان، مع الحفاظ على قدرة هجومية مستمرة لضمان حماية المستوطنين والمناطق الحدودية.

ووجه رئيس الأركان رسالة تحذير واضحة إلى حزب الله، قائلاً: "أي عدو يهدد أمننا سيدفع ثمناً باهظاً"، في إشارة إلى مسؤولية الحزب عن التصعيد الأخير.