شاهد.. البابا تواضروس يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بالتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان (السادس من أكتوبر ١٩٧٣)، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.

واختُتمت المناسبة في أجواء وطنية مفعمة بروح المحبة والتقدير، حيث أكد الحضور على عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مشيدين بدور القوات المسلحة في حماية مقدرات الشعب وصون أمنه واستقراره، ومعبرين عن اعتزازهم بروح الوحدة والتلاحم التي تميز الشعب المصري في مختلف المناسبات الوطنية.