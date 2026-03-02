الدفاع الإماراتية تتصدى لهجمات إيرانية مكثفة: تدمير 506 مسيرات و152 صاروخا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، نجاح دفاعاتها الجوية في إحباط هجمات إيرانية مكثفة على أراضي الدولة، مؤكدة تدمير الغالبية العظمى من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم إطلاقها.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد 541 طائرة مسيرة وإسقاط 506 منها، بينما سقطت 35 مسيرة داخل الدولة منذ بدء الهجمات. كما تم رصد 165 صاروخاً باليستياً إيرانياً، وتم تدمير 152 صاروخاً، وسقطت 13 صاروخاً في البحر.

وأشارت الوزارة إلى تعامل فرقها المختصة مع حادث استهداف وقع الأحد في قاعدة السلام بأبوظبي، أدى إلى اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة، دون وقوع أي خسائر بشرية. جاء ذلك بعد استهداف القاعدة بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين.

واستنكرت الوزارة هذا الاستهداف بأشد العبارات، معتبرةً إياه عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي. وشددت على أن الدولة تحتفظ بالحق الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.