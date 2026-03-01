لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المنظومة المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية والتأكد من إلتزام سائقي السرفيس بخطوط السير والتعريفة المقررة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات وضبط التكاتك والدراجات النارية والملاكي المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائقيها، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الإنضباط بالشوارع.

وأضاف محافظ الشرقية ان الأجهزة الأمنية والتنفيذية قامت بعمل حملات تفتيشية لضبط المنظومة المرورية علي عدد من مراكز ومدن المحافظة حيث قامت إدارة مرور الشرقية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط مركبات التوكتوك وسيارات السرفيس والملاكي المخالفين شملت مناطق " الجلاء - الزراعة - الجامعة" بمدينة الزقازيق وكذلك تم تكثيف الحملات علي عدد من مراكز المحافظة شملت( الحسينية - أولاد صقر- كفر صقر - ههيا - منيا القمح ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والحد من العشوائية.

كما قامت الإدارة العامة للمواقف بالشرقية بتشكيل لجان ميدانية لمراجعة التزام سيارات السرفيس بخطوط السير والتعريفة داخل مواقف وبعدد من الطرق الرئيسية بمراكز المحافظة حيث شملت اللجان المرورية طرق (أبو كبير- ههيا -كفر صقر- أولاد صقر -الحسينية- صان الحجر) بالإضافة إلى متابعة العمل موقف العدوة بمركز ههيا والتأكد من انتظام الحركة لضبط السيارات المخالفة والتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية لتحقيق الانضباط ومتابعة كافة المخالفات على أرض الواقع.