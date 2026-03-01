وزير الاقتصاد اللبناني: البنزين والمازوت متوفران بكثرة في الأسواق

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، أن البنزين والمازوت متوافرتان في الأسواق، مشدداً على استمرار الجهود لضمان انتظام التزويد وإبقاء الأمور فى مسارها الطبيعي رغم الظروف التى تمر بها المنطقة.

وأشار الوزير، فى بيان اليوم الأحد، إلى أنّ الجهات الأكثر احتياجا وخاصة المستشفيات والأفران وشبكات الاتصالات ومؤسسة كهرباء لبنان ستُزوَّد بالمحروقات بصورة دورية وفورية بما يضمن استمرارية الخدمات الاساسية.

ولفت إلى استجابة مستوردى المحروقات بصفة استثنائية لطلب الوزارة وقاموا بتسليم محطات الوقود مخزوناً كافياً من مادّتَي البنزين والمازوت.

وكان الوزير قد قام بجولة على عدد من محطات المحروقات للتأكّد من عودة العمل إلى طبيعته كما تابع تسليم الموزّعين للمحروقات بصورة استثنائية اليوم على أن يعودوا غداً إلى التسليم بصورة طبيعية.