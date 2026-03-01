قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سموتريتش: 2.87 مليار دولار فاتورة أولية للحرب على إيران وعجز الموازنة يتجاوز المستهدف
أ ش أ

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن عجز الموازنة سيتخطى المستوى المستهدف البالغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة 2026، بعد الحرب على إيران ، في إقرار رسمي بزيادة الضغوط على المالية العامة.

وكشف وزير المالية الإسرائيلي - وفق ما نقلت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية - أن تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن بلغت 9 مليارات شيكل، (نحو

2.87 مليار دولار)، وذلك بخلاف مخصصات وزارة الدفاع البالغة 112 مليار شيكل ضمن مشروع موازنة عام 2026، الذي لم يحظ بعد بموافقة الكنيست.

وأقر سموتريتش بأن هذه التطورات ستدفع عجز الموازنة إلى تجاوز النسبة المستهدفة في المقترح الحالي للميزانية.

وقال سموتريتش: «لا أخشى ذلك، وحتى إذا رفعت الحرب العجز بنسبة 1% إضافية فبإمكاننا تعديل الميزانية بين قراءات الكنيست. كل ما يحتاجه الجيش لإدارة الحملة بأفضل صورة ممكنة سيوفر له».

ونص القانون على وجوب إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية مارس، وإلا سيتم حل الكنيست تلقائيا.

وقد قدمت وزارة المالية الموازنة إلى الكنيست متأخرة جدا، وهي تخضع حاليا لمناقشات مطولة. وقال سموتريتش: "آمل أن تقر الموازنة في الوقت المحدد، مضيفا ، ناقشت هذا الأمر مع رئيس الكنيست. يمكن للجان مواصلة مناقشة مقترح الميزانية حتى عبر تطبيق زووم وعن بُعد، كما جرى خلال جائحة كوفيد-19. لا يمكن لأحد منا أن يجزم في اليوم الثاني من هذه الأزمة ما إذا كان الأمر سيستغرق أسبوعا أم شهرا، وآمل أن تستمر المناقشات لتحقيق تقدم. كما يمكن إجراء التصويت في الجلسة العامة عن بعد.

وتطرق وزير المالية أيضا إلى خطة مساندة أصحاب الأعمال، قائلا: "هذا هو اليوم الأول الذي يتوقف فيه النشاط الاقتصادي بسبب الحرب، ولا داعي للهلع.، موضحا ، لدينا تشريعات ولوائح، وسنكيف الخطط الحالية مع هذه الظروف.

وتابع: سنسعى جاهدين لإعادة فتح الاقتصاد بأسرع وقت ممكن، ومع مرور الأيام، سنتمكن من دراسة تعديل الخطط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اليوم إجلاء 350 شخصا من منازلهم المتضررة إلى 240 غرفة فندقية.

وصرح مدير ضريبة الأملاك، أمير داهان، قائلا: "إن أضرار الانفجار هائلة، الذي وقع اليوم ، إذ تمتد على مساحة تتراوح بين 500 و700 متر، لذا ندعو الجمهور إلى استخدام المسار السريع لتقديم طلبات التعويض عن الأضرار التي تصل قيمتها إلى 30,000 شيكل". إضافة إلى ذلك.

ويضيف ، في الحالات الأكثر إلحاحا، أبرمت الدولة اتفاقيات مع الفنادق لتوفير 15,000 غرفة. واوضح بحلول صباح اليوم، وقبل وقوع الحادث الخطير في بيت شيمش، تم تقديم 1,000 طلب تعويض.

ولقي تسعة أشخاص مصرعهم وفق الصحيفة في هذه المنطقة وأصيب 51 آخرون بجروح جراء سقوط صاروخ على ملجأ من القنابل ومنازل.

وأُغلق المجال الجوي الإسرائيلي أمام شركات الطيران التجارية منذ صباح أمس بسبب الحرب.

يُذكر أن مطار بن جوريون مغلق رسمياً حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الاثنين، وقد تم إلغاء جميع الرحلات الجوية لشركات الطيران المحلية والأجنبية حتى ذلك الحين.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مشروع موازنة 2026 الحرب على إيران زيادة الضغوط على المالية العامة الحرب ضد إيران

