إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أطفيح للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والنائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب جولة ليلية بمدينة أطفيح .

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات المحافظة ورفع مستوي النظافة وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين في أعمال رفع القمامة بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، مستشفى أطفيح المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفي حيث تم تفقد قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على الحالات الصحية المترددة على المستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمة علاجية مميزة لهم وذلك في اطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وأختتم النائب جولته الميدانية بتفقد عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية لمتابعة جهود النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص النائب خلال جولته على تفقد الحالة العامة للشوارع ومراجعة التزام المدينة برفع المخلفات أولًا بأول موجهاً باستمرار تكثيف الحملات اليومية لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين حيث تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بعدد من المناطق الحيوية ومنها شوارع المستشفي ومنطقة النافورة ومدخل مدينة الرئيسي وطريق أبو منع وطريق 21، مشددا على إزالة كافة المخلفات المتراكمة وعدم السماح بعودة أي أشكال للتعديات أو الإشغالات العشوائية مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية مكلفة بتنفيذ حملات مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتعزيز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات  ورفع كافة التعديات فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً أن الشارع ملك للمواطن وأن استعادة الانضباط للشارع العام تأتي في مقدمة أولويات المحافظة مشيراً إلى عدم السماح بأي تجاوز من شأنه التأثير على السيولة المرورية أو الإضرار بحقوق المواطنين في استخدام الطريق.

والتقى النائب بعدد كبير من المواطنين لبحث شكواهم ومطالبهم مؤكدا على أن متابعة الأعمال ليلاً تهدف إلى التأكد من استمرار الجهود على مدار الساعة مشيراً إلى أن توفير بيئة نظيفة ومرافق مطورة في مقدمة أولويات المحافظة، رافق نائب المحافظ خلال الجولة، عز أمين رئيس مركز أطفيح.

محافظة الجيزة مدينة أطفيح مستشفى أطفيح

