مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

لقى شخص مصرعه ، وأصيب اثنين آخرين إثر وقوع حادث تصادم على طريق المنصورة شرنقاش باتجاه البرامون بمحافظة الدقهلية

حيث وقع تصادم ملاكى فى موتوسيكل.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكى موتوسيكل على طريق المنصورة ـ كوبرى شرنقاش مما أدى لوقوع متوفى وإصابة اثنين آخرين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين أن المتوفى يدعى

أسامة ياسر عبد الحميد 18 عاما مقيم الدنابيق.

كما أصيب عبد الله عبد العظيم أحمد عبد العظيم 17 عاما مقيم الدنابيق، وأصيب بما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساعد الايسر ورمضان سامح يسري ابراهيم 18 عاما مقيم الدنابيق ، وأصيب بكسر بالساعد الأيسر وخدوش بالوجه.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الطوارئ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.