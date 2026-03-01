محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة ..ويؤكد :صرف الحصص لكل بطاقة تموينية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية،عدد من المخابز داخل مدينة المنصورة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخبز المدعم والتأكد من انتظام العمل والالتزام بالضوابط التموينية المقررة.

وشملت الجولة عددًا من المخابز بمناطق مختلفة داخل المدينة، حيث تفقد المحافظ سير عملية الإنتاج، واطمأن على انتظام صرف الحصص المقررة من الخبز للمواطنين دون تكدسات أو معوقات، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالوزن القانوني للرغيف وجودته، مع صرف الحصة المقررة لكل بطاقة تموينية ومنع تجميع البطاقات تحت أي ظرف.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة وجودة الخبز، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة داخل مدينة المنصورة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بنقص الوزن أو تدني الجودة أو مخالفة الاشتراطات الصحية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.