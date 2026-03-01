قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة ..ويؤكد :صرف الحصص لكل بطاقة تموينية

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ محافظة الدقهلية،عدد من المخابز داخل مدينة المنصورة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخبز المدعم والتأكد من انتظام العمل والالتزام بالضوابط التموينية المقررة.

وشملت الجولة عددًا من المخابز بمناطق مختلفة داخل المدينة، حيث تفقد المحافظ سير عملية الإنتاج، واطمأن على انتظام صرف الحصص المقررة من الخبز للمواطنين دون تكدسات أو معوقات، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالوزن القانوني للرغيف وجودته، مع صرف الحصة المقررة لكل بطاقة تموينية ومنع تجميع البطاقات تحت أي ظرف.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة وجودة الخبز، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخبز المدعم باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد المحافظ  على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة داخل مدينة المنصورة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بنقص الوزن أو تدني الجودة أو مخالفة الاشتراطات الصحية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

مواصفات إم جي جي تي 2026 الجديدة

سوق المستعمل في مصر.. اركب مرسيدس C200 سعرها 800 ألف جنيه

بي إم دبليو X3 M 2006 بـ 600 ألف جنيه

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

