«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
حمادة الشربيني يستقبل سفير الجزائر على هامش مباراة مصر والجزائر النسائية
رفع حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه .. تعديلات الضريبة العقارية بأجندة مجلس النواب اليوم
أخبار العالم

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

محمد على

في نبأ عاجل أعلن التليفزيون الإيراني استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

وأفاد  المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

وأعلنت  الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية  .

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

معاشات شهر مارس

فاضل كام يوم؟.. صرف معاشات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

