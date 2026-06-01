قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم
«الصحة الحيوانية» يفحص 1900 عينة خلال إجازة العيد لتأمين الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء
مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي
ترامب يرد على المشككين: الاتفاق مع إيران يركز على الملف النووي
3 أشهر بلا رئيس.. مستحقات متوقفة ومشروعات مهددة داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية
ملعب تدريب منتخب مصر في كليفلاند استعدادا لمواجهة البرازيل الودية.. صور
قبل مواجهة منتخب مصر.. البرازيل تقسو على بنما بـ 6 أهداف
بري يطرح معادلة وقف النار: أضمن التزام حزب الله إذا أوقفت إسرائيل الحرب
انفجار خط مياه رئيسي في سوهاج.. وحالة من الارتباك المروري
مواعيد مترو الأنفاق وقطار LRT اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة الحيوانية» يفحص 1900 عينة خلال إجازة العيد لتأمين الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء

بحوث الصحة الحيوانية
بحوث الصحة الحيوانية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اجمالي، عدد العينات التي فحصها معمليا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث بلغت 1919 عينة، تم إصدار نتائجها المعملية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة طوارئ تشغيلية مكثفة استهدفت إحكام الرقابة الصحية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين.

الرقابة على الصحة الحيوانية وسلامة الأغذية

وقالت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، أن المعهد رفع درجة الاستعداد القصوى وعمل بكامل طاقته التحليلية على مدار الساعة طوال أيام العيد، تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف مباشر من الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية؛ لضمان استدامة الرقابة على الصحة الحيوانية وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وأوضحت "عيد" أن خطة الطوارئ شملت تشغيل المقر الرئيسي للمعهد وقسم بحوث الفايرولوجي بالدقي، والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بالدقي ومعامله الفرعية، بالإضافة إلى معامل فحوص سلامة الاغذية بالموانيء والمحافظات ومنها معمل فحوص سلامة الاغذية بميناء جمرك إسكندرية، معمل بحوث صحة الحيوان وسلامة الغذاء بمحطة مصر بالاسكندرية، معمل فحوص سلامة الغذاء ببورسعيد، معمل بحوث صحة الحيوان وسلامة الغذاء بالإسماعيلية، معمل بحوث صحة الحيوان وسلامة الغذاء بدمنهور، المعمل المرجعي للرقابة على الانتاج الداجني بالشرقية، ومعمل بحوث صحة الحيوان وسلامة الغذاء بأسوان ، وجميعها معامل معتمدة للفحوص المعملية بمجال سلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني وكذلك مجال صحة الحيوان.

وأكدت مدير المعهد ان متابعة استمرار المعهد وجميع معامله بالعمل بدقة وكفاءة خلال العطلات الرسمية ومنها عطلة عيد الاضحى المبارك اجراء أساسي وهام لضمان استدامة حركة الصادرات والواردات لحيوانات الغذاء الحية من العجول والاغنام والدواجن وكذلك ضمان استقرار الحالة الصحية في القطعان المحلية و ضمان سلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني المتداولة للمصريين.

وأشارت عيد، إلى أن الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية ساهم في سرعة إصدار النتائج بدقة متناهية، مما عزز تنافسية الصادرات الحيوانية المصرية في الأسواق العالمية، وحافظ على سمعة المنتج المحلي، بالتوازي مع تأمين الثروة الحيوانية والداجنة المحلية من الأمراض الوافدة والعابرة للحدود.

وأكدت أن هذه الجهود الاستثنائية تأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لوزارة الزراعة تجمع بين الجهات البحثية والرقابية ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للأمن الغذائي المصري، وحماية الصحة العامة للمصريين كأولوية قصوى للدولة المصرية.

الصحة الحيوانية الثروة الحيوانية الزراعة سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

موعد عودة العمل بعد اجازة عيد الأضحى

الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

وحدات سكنية

من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل

صلاح

كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

ترشيحاتنا

هوندا

هوندا تستدعي 100 ألف سيارة بسبب مخاطر تتعلق بالوسائد الهوائية

سمارت #3

مواصفات سمارت #3 الكهربائية موديل 2026

شاومي SU7 ألترا الجديدة

السيارة شاومي SU7 ألترا تظهر لأول مرة

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد