ملعب تدريب منتخب مصر في كليفلاند استعدادا لمواجهة البرازيل الودية.. صور

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة في مدينة كليفلاند الأمريكية، استعدادًا لخوض المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، ضمن برنامج الإعداد النهائي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض البطولة العالمية.

تدريبات قوية على ملعب الإقامة

وخاض لاعبو المنتخب تدريباتهم على الملعب المخصص لإعداد الفريق في كليفلاند، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخططية التي سيتم الاعتماد عليها خلال مواجهة البرازيل. وشهد المران حالة من الجدية والتركيز بين اللاعبين، في ظل رغبة الجميع في إثبات جاهزيتهم للمشاركة الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

كما حرص الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة بالشقين الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تدريبات الاستحواذ والضغط السريع، بهدف رفع معدلات الانسجام بين عناصر الفريق قبل المباراة المنتظرة.

مواجهة البرازيل اختبار قوي قبل المونديال

تمثل المباراة الودية أمام منتخب البرازيل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، باعتبارها واحدة من أقوى التجارب التي يخوضها المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم. ومن المنتظر أن تمنح هذه المواجهة الفرصة لتقييم مستوى اللاعبين أمام منافس يمتلك إمكانات فنية كبيرة وخبرة واسعة على الساحة الدولية.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء، سواء على مستوى اختبار الخطط التكتيكية أو الوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل ضربة البداية في المونديال.

طموحات كبيرة قبل كأس العالم 2026

يدخل منتخب مصر المرحلة الأخيرة من استعداداته وسط طموحات كبيرة بتقديم أداء مشرف خلال بطولة كأس العالم 2026، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ويأمل الجهاز الفني في استغلال الفترة الحالية بالشكل الأمثل للوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، قبل بدء مشوار الفراعنة في البطولة العالمية التي تنتظرها الجماهير المصرية بشغف كبير