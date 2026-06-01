تفاصيل تعطل رحلة الحكام المصريين في إسطنبول

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تأخر الطائرة الخاصة بالحكام المصريين عن موعد إقلاعها من مصر، ما تسبب في حدوث ارتباك في جدول رحلتهم الدولية.

وأوضحت حمدي عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، وكتبت “خاص” أن هذا التأخير أدى إلى عدم لحاق طاقم التحكيم بالرحلة التالية المتجهة من اسطنول إلى امريكا في الموعد المحدد، وهو ما ترتب عليه تغيير خطة السفر بالكامل.

وأضافت أن طاقم التحكيم سيقضي الليلة في إسطنبول، على أن يتوجه غدًا إلى الولايات المتحدة عبر طائرة بديلة، لاستكمال رحلته المرتبطة بالارتباطات التحكيمية المقبلة.

ويأتي هذا التطور في إطار بعض التعقيدات اللوجستية التي تواجه رحلات الأطقم التحكيمية في المشاركات الدولية، خاصة مع تتابع التنقلات وضيق فترات الترانزيت بين الرحلات.