رباعي التحكيم المصري يغادر القاهرة للمشاركة في كأس العالم

غادر رباعي التحكيم المصري، المشاركون في كأس العالم، أمين عمر حكماً للساحة ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه، مساعدين، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، القاهرة، لتمثيل مصر في العرس العالمي، بداية من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، والذي سيشهد النسخة الأكبر على الإطلاق من البطولة العالمية بنحو 104 مباريات، ويشارك فيه 48 منتخباً في 16 مدينة مضيفة، موزعة على ثلاث دول؛ كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يشارك الطاقم المصري في معسكر تحضيري للمونديال بمدينة ميامي، حتى يوم 9 يونيو المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتشهد هذه النسخة لبطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ التحكيم المصري، ظهور أربعة حكام مصريين لتمثيل بلادهم في هذا الحدث التاريخي، حيث يعد هذا الظهور مردوداً مشرفاً للتحكيم المصري.

ويأتي ظهور الحكام المصريين بالمحافل الدولية في إطار الثقة، التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى المحلي والقاري والدولي، وحضوره البارز في جميع المحافل الخارجية بشكل كبير، حيث يتلقى التحكيم المصري دعماً كبيراً من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة .