ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. خطة لإنشاء مليون ملجأ استعدادًا لأي مواجهة عسكرية

تتجه ألمانيا إلى تعزيز منظومة الحماية المدنية عبر خطة واسعة لإنشاء ما يصل إلى مليون مكان إيواء محصن للمدنيين، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا وتزايد الحديث عن مخاطر الحروب والتهديدات الحديثة.

ووفق تقارير إعلامية، تسعى السلطات الألمانية إلى إعادة إحياء شبكة الملاجئ التي تراجعت أهميتها بعد انتهاء الحرب الباردة. فبعد أن كانت البلاد تمتلك نحو 2000 مخبأ مخصص للحماية المدنية، لم يتبقَّ سوى 580 منشأة، جميعها خارج الخدمة منذ سنوات بعد وقف أعمال الصيانة اعتبارًا من عام 2007.

ومع تداعيات الحرب في أوكرانيا وتنامي خطر الهجمات بالطائرات المسيّرة، عاد ملف الملاجئ إلى صدارة الاهتمام الحكومي. ويعمل المكتب الاتحادي لحماية السكان والإغاثة في الكوارث على دراسة تحويل محطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض والأقبية العامة إلى ملاجئ طارئة يمكنها استيعاب أعداد كبيرة من السكان خلال فترات زمنية قصيرة.

وفي العاصمة برلين، بدأت مبادرات محلية بالفعل في تأهيل بعض المخابئ التاريخية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وتتميز هذه المنشآت بجدران خرسانية سميكة وقدرة على استقبال مئات الأشخاص، مع توفير احتياجات أساسية مثل مياه الشرب ومناطق الجلوس.

ورغم ذلك، تواجه الخطة تحديات تقنية كبيرة، أبرزها تقادم أنظمة التهوية والبنية التحتية للمياه، إضافة إلى تحذيرات خبراء من أن كثيرًا من الأقبية التقليدية لا توفر حماية كافية أمام الأسلحة الحديثة.

وفي إطار الاستعدادات الجديدة، خصصت وزارة الداخلية الألمانية نحو 10 مليارات يورو لتعزيز إجراءات الدفاع المدني، كما تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني يوجه المواطنين إلى أقرب ملجأ متاح عند وقوع حالات الطوارئ. ومع ذلك، يشكك بعض المختصين في جدوى هذه الإجراءات، معتبرين أنها قد لا تتجاوز كونها رسائل طمأنة للرأي العام في ظل التحديات القائمة.