الزمالك يحسم الاتفاق مع صفقتين في الصيف

توصل نادي الزمالك، لاتفاق مبدأي مع ثنائي جديد لدعم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد حل أزمة القيد.

ونجح الزمالك، في الاتفاق مع مودي ناصر لاعب خط وسط فريق إنبي ، وكذلك علي حمدي نجم خط وسط فريق طلائع الجيش للانضمام للزمالك في الصيف المقبل.

وتأتي صفقة مودي ناصر لنادي الزمالك، في صفقة انتقال حر بعد رفض اللاعب تجديد العقود مع نادي إنبي خلال الفترة الماضية.

وينتظر الزمالك حسم أزمة القيد لضم صفقات جديدة، استعدادا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبه عن النادي منذ سنوات.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، حقق لقب بطولة الدوري المصري بعد منافسه شرسة مع بيراميدز والاهلي ليضم الأبيض مقعده في بطولة دوري أبطال أفريقيا.