«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

ردّ الإعلامي أحمد خليل على شكوى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، المقدمة إلى نقابة الإعلاميين ضده، والتي جاءت على خلفية تصرفاته في الجنازات والعزاءات.

وقال خليل في فيديو متداول نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في حد بييجي آخر الشهر بيقولي خد فلوس بنزينك أو تحركاتك عشان تروح تجامل، بنجامل طوب الأرض، وتيجي تقول اسم أحمد خليل يقولك راجل مجامل. أنا بروح للمغمور قبل المشهور، وده من صميم شغلي، ومش من حق أي حد يمنعني، لأنه مفيش قانون ولا عرف ولا شرع يمنع».

وأثار تعليقه تفاعلاً واسعًا بين متابعيه، الذين انقسمت آراؤهم حول الأزمة المتداولة خلال الساعات الماضية.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد تقدم بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين ضد أحد المذيعين، على خلفية تصرفاته في الجنازات والعزاءات، وآخرها جنازة والدة الفنان أحمد حلمي.