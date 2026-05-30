أبو ريدة يودع بعثة منتخب مصر قبل السفر لخوض منافسات كأس العالم

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر الأول قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وعقد أبو ريدة جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر مباشرة بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد.

ووجه أبو ريدة كلمة تحفيزية لهم، مؤكدا على ثقته الكبيرة في كل أعضاء المنتخب الوطني وقدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية وتقديم نسخة استثنائية للفراعنة في الظهور الرابع لهم في هذا المحفل الكبير .

وقال أبو ريدة في كلمته، إن ما قدمه المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية من نتائج وعروض قوية والتأهل لكأس العالم مبكرا وبدون حسابات معقدة، يجعل الجميع يعقد آمالا كبيرة عليهم لمواصلة النجاحات في كأس العالم وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية بتوقيع هذا الجيل المميز والرائع من اللاعبين وبقيادة جهاز فني وطني خالص على أعلى مستوى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذين نجحا بامتياز في نقل خبراتهما الدولية الكبيرة وبث الحماس والروح القتالية في نفوس اللاعبين .

وشدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار الدعم الكامل للمنتخب الوطني وتقديم كل ما يلزم لتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية .

اختتم أبو ريدة كلمته بالإشارة إلى أنه سيلحق بالبعثة في الولايات المتحدة قبل خوض ودية البرازيل لظروف خاصة، على أن يتابع أحوال البعثة أولا بأول مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، بهدف تذليل أي عقبات وتقديم كل أوجه الدعم وتلبية مطالب المنتخب الوطني قبل خوض نهائيات بطولة كأس العالم .