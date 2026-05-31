الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمر مرموش يتأخر عن بعثة منتخب مصر بسبب عقد قرانه | تفاصيل

رباب الهواري

حصل عمر مرموش، نجم منتخب مصر، على موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للتأخر في الانضمام إلى بعثة الفراعنة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب ارتباطه بعقد قرانه خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يلتحق مرموش ببعثة المنتخب غدًا الاثنين في ولاية أوهايو الأمريكية، استعدادًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، والمحدد لها يوم 6 يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

استقبال رسمي لبعثة المنتخب في مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي استقبالًا رسميًا لبعثة منتخب مصر قبل مغادرتها إلى الولايات المتحدة، حيث تم إنهاء إجراءات السفر عبر صالة الطيران الخاص (صالة 4) التابعة لمبنى الركاب القديم.

وكان في استقبال البعثة عدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، على رأسهم اللواء أيمن عبدالفتاح رئيس قطاع الأمن، واللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 ومدير صالة الطيران الخاص، بالإضافة إلى الدكتور طارق إسماعيل رئيس إدارة العلاقات العامة، وعدد من القيادات الأمنية ومسؤولي المطار.

بعثة تضم 26 لاعبًا

توجهت بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة بقائمة تضم 26 لاعبًا وفقًا للوائح وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال فترة الإعداد الحالية للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، خاصة في ظل قوة المنافسات المنتظرة خلال البطولة.

قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم 2026

أعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2026، وضمت كلًا من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

في المقابل، شهدت القائمة استبعاد اللاعب أقطاي عبد الله، ليكتمل بذلك قوام المنتخب الذي سيخوض منافسات المونديال وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق ظهور مشرف ونتائج إيجابية على الساحة العالمية

