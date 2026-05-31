يارب النصر .. الاتحاد المصري يُدعّم منتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا لخوض كأس العالم 2026

حرصت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك علي دعم منتخب مصر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.



وشاركت الصفحة صورة لبعثة منتخب مصر وعلقت عليها قائلة: "يارب النصر لمصر".



وعقد أبوريدة جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر مباشرة بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة والدكتور مصطفي عزام الأمين العام للاتحاد، ووجه أبوريدة كلمة تحفيزية لهم مؤكدا علي ثقته الكبيرة واللامحدودة في كل أعضاء المنتخب الوطني وقدرتهم علي إسعاد الجماهير المصرية وتقديم نسخة استثنائية للفراعنة في الظهور الرابع لهم في هذا المحفل الكبير.

وقال “أبوريدة” في كلمته، إن ما قدّمه المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية من نتائج وعروض قوية والتأهل لكأس العالم مبكرًا وبدون حسابات معقدة، يجعل الجميع يعقد آمالًا كبيرة عليكم لمواصلة النجاحات في كأس العالم وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية بتوقيع هذا الجيل المميز والرائع من اللاعبين وبقيادة جهاز فني وطني خالص علي أعلي مستوي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذين نجحا بامتياز في نقل خبراتهما الدولية الكبيرة وبث الحماس والروح القتالية في نفوس اللاعبين.

وشدّد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي استمرار الدعم الكامل للمنتخب الوطني وتقديم كل ما يلزم لتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية.

واختتم أبوريدة كلمته بالإشارة إلي أنه سيلحق بالبعثة في الولايات المتحدة قبل خوض ودية البرازيل لظروف خاصة، علي أن يتابع أحوال البعثة أولا بأول مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة بهدف تذليل أي عقبات وتقديم كل أوجه الدعم وتلبية مطالب المنتخب الوطني قبل خوض نهائيات بطولة كأس العالم.